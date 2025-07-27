شاهد بالفيديو.. في مفاجأة غير متوقعة “يأجوج ومأجوج” يجهش بالبكاء ويهاجم “حميدتي” بعد تشكيل حكومته: (توظفني غصباً عنك وحكومتكم تبلوها وتشربوا مويتها والكيزان أحسن منكم عندما تعمل معهم بمنحوك حقك)

فجر القائد الميداني البارز زالشهير بمليشيا الدعم السريع, محمد الفاتح, المعروف باسم “يأجوج ومأجوج”, مفاجأة غير متوقعة بهجومه على قادة الدعم السريع, بعد تشكيلهم حكومة تأسيس.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج “يأجوج ومأجوج”, في مقطع فيديو هاجم فيه القيادات مؤكداً عدم خوفه من أي عقوبات أو تصفيات.

القائد الميداني بالدعم السريع, عبر عن غضبه الشديد بسبب تجاهل القيادات لأشخاص قاتلوا معهم في حرب الخرطوم, ولم يجدوا التقدير.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حذر محمد الفاتح, من اقتراب دخول الجيش لمناطق سيطرتهم في الوقت الذي تنشغل فيه القيادات بتشكيل الحكومة.

وعن عدم توظيف المخلصين, بالدعم السريع قال: (توظفني غصباً عنك طالما قاتلت من أجل القضية), كما سخر من تشكيل الحكومة قائلاً: (حكومتكم تبلوها وتشربوا مويتها والكيزان أحسن منكم عندما تعمل معهم بمنحوك حقك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)