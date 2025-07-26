مناوي: مليشيا الدعم السريع تقوم بتوزيع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بالتساوي مع حلفائها

- 1/2
علّق حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، على إعلان تشكيل ما يُعرف بـ”حكومة تحالف تأسيس”، قائلاً إنه لم يجد في الإعلان “شيئاً جديداً يستدعي التعليق”، سوى أنه يُجسّد ما وصفه بـ”تقاسم الانتهاكات بين مليشيا الدعم السريع وحلفائها”.
وقال مناوي في تصريح مقتضب على صفحته في الفيس بوك:
“لقد استمعت إلى إعلان حكومة ما تُسمى “تأسيس”، ولم أجد فيها شيئاً جديداً يستدعي التعليق، سوى أن مليشيا الدعم السريع تقوم بتوزيع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بالتساوي مع حلفائها”.
يُشار إلى أن حكومة “تأسيس” أعلنت مؤخراً عن تشكيل مجلس رئاسي ورئاسة وزراء موازية خارج البلاد، ضمت قيادات من حركات مسلحة وسياسيين بارزين، في وقت يشهد فيه السودان تصاعداً في الانقسام السياسي والعسكري.
