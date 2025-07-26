حكومة حميدتي الجديدة .. التعايشي رئيساً للوزراء وفارس النور حاكماً للخرطوم

اعلن تحالف تاسيس عن مجلسه الرئاسي الذي شمل حميدتي رئيسا والحلو نائبا وعضوية محمد يوسف احمد المصطفى ومبروك مبارك سليم ،كما اعلن عن عدد من حكام الأقاليم منهم جوزيف توكا حاكما لإقليم الفونج الجديد وجقود مكوار اقليم جنوب كردفان وفارس النور حاكم للخرطوم والهادي ادريس اقليم دارفور كما اعلن عن محمد الحسن التعايشي رئيسا للوزراء.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

