«هتفرج عليه للمرة الرابعة».. مي عز الدين تشيد بمسلسل «وتقابل حبيب»

مي عزالدين أشادت الفنانة مي عز الدين بمسلسل «وتقابل حبيب»، بطولة الفنانة ياسمن عبدالعزيز والفنان كريم فهمي والذي عرض في موسم دراما رمضان 2025. وكتبت مي عز الدين عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بـ إنستجرام: «وحشني المسلسل.. والله لتفرج عليه لرابع مرة النهارده.. بحبك يا سوسو». مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد. المصري اليوم

