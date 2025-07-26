وزير الداخلية يترأس اجتماع لجنة ضبط الأمن وهيبة الدولة بولاية الخرطوم

- 1/2
ترأس الفريق شرطة حقوقي بابكر سُمرة مصطفى، وزير الداخلية، الاجتماع الثالث للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، والذي انعقد اليوم بقاعة اجتماعات الوزارة، بحضور ممثلين من الجهات ذات الصلة.
وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية، أن الاجتماع استعرض مهام اللجنة المتعلقة بتأمين المعابر داخل الولاية، واستمرار عمل الأطواف المشتركة لإزالة الظواهر السالبة، وتعزيز الانتشار الأمني لتأمين الأحياء السكنية.
ووجّه الاجتماع بإنشاء غرفة سيطرة وتحكم برئاسة شرطة ولاية الخرطوم، لتكون مسؤولة عن متابعة الأوضاع الأمنية وعمليات التأمين ومنع الجرائم والكشف عنها. كما شدّد على ضرورة مواصلة جهود ضبط ومراقبة الوجود الأجنبي واللاجئين، بجانب إزالة السكن العشوائي في جميع محليات الولاي
وناقش الاجتماع أيضًا قضية المنهوبات المحرزة داخل الأقسام الجنائية، مؤكدًا متابعتها وفق الإجراءات القانونية وتحت إشراف النيابة العامة.
وأكد المجتمعون استقرار الأوضاع الأمنية والجنائية في ولاية الخرطوم، بفضل انتشار القوات النظامية ومجهوداتها المستمرة.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز
