قال ممثل لقيادة الجيش لـ”رويترز”: قد يرغب بعض القادة الإسلاميين في استخدام الحرب للعودة إلى السلطة، لكننا نقول بشكل قاطع إن الجيش لن يسمح لأي حزب بالتدخل في قراراته.
رئيس حزب المؤتمر الوطني “المحلول” أحمد هارون لـ”رويترز”: أتوقّع أن يظلّ الجيش في السياسة بعد الحرب، والانتخابات قد توفّر طريقاً لعودة حزبنا والحركة الإسلامية إلى السلطة.
الشرق للأخبار – السودان
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوداني: لن نسمح لأي حزب بالتدخل في قراراتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.