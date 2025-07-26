الجيش السوداني: لن نسمح لأي حزب بالتدخل في قراراتنا

قال ممثل لقيادة الجيش لـ”رويترز”: قد يرغب بعض القادة الإسلاميين في استخدام الحرب للعودة إلى السلطة، لكننا نقول بشكل قاطع إن الجيش لن يسمح لأي حزب بالتدخل في قراراته.

رئيس حزب المؤتمر الوطني “المحلول” أحمد هارون لـ”رويترز”: أتوقّع أن يظلّ الجيش في السياسة بعد الحرب، والانتخابات قد توفّر طريقاً لعودة حزبنا والحركة الإسلامية إلى السلطة.

الشرق للأخبار – السودان