ضبط موقعا لمعالجة مخلفات التعدين كانت تستغله المليشيا لاستخلاص الذهب بالخرطوم

تمكنت السلطات بمحلية الخرطوم من ضبط موقع بمنطقة سوبا الحلة كانت تستغله المليشيا معملا للتعدين العشوائي لاستخلاص الذهب من مخلفات التعدين (الكرته) عن طريق الأحواض باستخدام مادة السيانيد شديدة الخطورة والتي لا يتم استخدامها الا في مواقع خارج المناطق السكنية وبإشراف من وزارة المعادن،

كما تم في الموقع أيضا ضبط عدد من القوارب النيلية المستوردة كانت تعدها المليشيا لعبور النيل أو لتشوين مخلفات التعدين من الضفة الأخرى.

ووجه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم رئيس لجنة الأمن بالمحلية عبدالمنعم البشير بإغلاق الموقع وتحريزه لحين وصول الفرق المختصة لمعالجة المواد الكيميائية منعا لتسربها خارج المعمل العشوائي، مع إجراء مسح شامل للمنطقة بغرض ضبط اي مواقع أخرى مشابهة كانت تمارس فيها عمليات التعدين العشوائي.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

