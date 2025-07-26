مدني تشهد تدشين الاستراحة الجديدة لأطفال السرطان بجمعية “تداعي” بعد إعادة تأهيلها

شهدت مدينة مدني صباح الجمعة افتتاح استراحة الاطفال الجديدة التابعة للجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال مرضى السرطان – فرع ولاية الجزيرة (تداعي)، وذلك بعد إعادة تأهيلها وصيانتها بمبادرة من قوات التحالف السوداني بالقطاع الأوسط، عقب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها نتيجة أعمال النهب والتخريب التي تعرضت لها من قبل مليشيا أسرة دقلو المتمردة.

وشارك في مراسم التدشين اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد، قائد الفرقة الأولى مشاة ممثل والي الجزيرة، واللواء يوسف النور يوسف، قائد قوات التحالف السوداني بالقطاع الأوسط.

وأعلن اللواء عوض الكريم، ممثل الوالي، عن تخصيص دعم شهري للاستراحة يشمل الجوانب المادية والعينية، متمنياً الشفاء العاجل للأطفال المرضى، مؤكداً أن القوات المسلحة السودانية ستحتفل قريباً بعيدها السنوي بعد ما حققته من انتصارات والاستقرار الذي شهدته معظم ولايات البلاد، إضافة إلى عودة عدد كبير من المواطنين إلى ديارهم بصورة طوعية وآمنة.

من جانبه، أكد اللواء يوسف النور قائد قوات التحالف السوداني استمرار دعم الاستراحة، مشيراً إلى جهود قواته في إعادة تأهيل استراحة الأطفال فاقدي السند، وتأهيل الشارع الرئيسي الرابط بين السوق المركزي والسوق الكبير بمدينة مدني، إلى جانب استراحة مرضى الكلى.

ودعا اللواء يوسف الخيرين إلى دعم الجمعية، التي تقدم خدماتها للأطفال مرضى السرطان من مختلف ولايات السودان، معلناً عن الاستعداد لدعم مشروع الزواج الجماعي لأبناء الولاية الذي يعتزم الاتحاد الوطني للشباب السوداني تنفيذه قريباً.

بدورها، أعربت الأستاذة حواء بابكر، رئيسة الجمعية، عن سعادتها بإعادة افتتاح الاستراحة، التي تُعد ملاذاً للأطفال المرضى ومرافقيهم القادمين من شتى ولايات السودان.

وأشادت بمبادرة قوات التحالف السوداني التي تبنت إعادة تأهيل وصيانة الاستراحة بالكامل، مؤكدة التزام الجمعية بأداء دورها الإنساني تجاه المرضى.