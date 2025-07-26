ريال مدريد يعقّد خروج رودريغو بطلب مبلغ ضخم

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل البرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد، لكن مسألة خروجه من النادي الإسباني لن تكون سهلة على الإطلاق هذا الصيف.

وتراجع تأثير رودريغو في الموسم الماضي المحبط للفريق، ثم خرج من حسابات المدرب الجديد تشابي ألونسو خلال كأس العالم للأندية، وأرجح ذلك لأسباب فنية.

وارتبط رودريغو بالانتقال إلى أرسنال أو ليفربول في إنجلترا، أو باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن لم يحدث تطور جاد حتى الآن.

وكشف الصحفي رامون ألفاريز دي مون من “Radio Marca” أن موقف ريال مدريد واضح مع رودريغو، فإذا أراد اللاعب الرحيل سيطلب النادي 100 مليون يورو على الأقل للاستغناء عنه.

وتراجع أرسنال في المفاوضات بسبب القيمة الباهظة لرودريغو، مفضلاً التركيز على التعاقد مع الهداف فيكتور غيوكيريس من سبورتنغ لشبونة، كما انخفضت فرصه في الانتقال إلى ليفربول الراغب بشدة في ضم ألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل بعد التعاقد مع المهاجم هوغو إيكيتيكي.

ويبدو سان جيرمان بطل أوروبا مهتماً بالجناح البرازيلي، لكنه يملك وفرة في المهاجمين حالياً، في وجود عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي وبرادلي باركولا، لذا ستكون مهمته صعبة إذا انتقل لعاصمة النور.

ويشير الصحفي الإسباني إلى أن عدم وجود رغبة جادة من الأندية الأوروبية ستجعل البقاء في ريال مدريد أفضل خيار أمام رودريغو، لكن سيتعيّن عليه القتال لاستعادة بريقه وإقناع تشابي ألونسو.

