سلمى عبدالجبار تتفقد حقول الإنتاج الزراعي بولاية سنار

قالت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. سلمى عبدالجبار المبارك، خلال زيارتها مشروع الشركة العربية السودانية للبذور بمدينة سنار، إن التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج والانتاجية هو الرد المناسب لمواجهة الإستهداف الاقتصادي الذي يسعى لتعطيل موارد البلاد.

وأشارت الى أن الدولة في أعلى مستوياتها تهتم بتطور المشروعات الإنتاجية مع التركيز على الإنتاج الزراعي بشكل خاص.

وأضافت عضو المجلس السيادي أن الحرب على السودان هي حرب شاملة تتعدد أنماطها. ولذلك لجأت المليشيا المتمردة إلى تعطيل المشاريع الإنتاجية وإستهداف المصانع والمشاريع الزراعية ونهب الآليات وتدمير المعامل.

وإمتدحت د. سلمى تفاني أبناء السودان وصمود مزارعيه وتحقيق شعار يد تحمل السلاح وأخرى تحمل المعول، الأمر الذي أسهم في تحقيق هذا الإنتاج الزراعي الوفير رغم الحرب. مؤكدة أن ذلك بمثابة رد ناجع للإدعاءات الكذوبة بشان حدوث مجاعة بالبلاد.

إلى ذلك، أكدت عضو المجلس السيادي وقوفها ومتابعتها مع حكومة الولاية لتذليل المشكلات التي تواجه الشركة العربية السودانية للبذور خاصة فيما يتعلق بإستجلاب الأسمدة لرفع كفاءة الإنتاج وتغطية حاجة المزارعين من التقاوى المحسنة.

من ناحيته كشف والي سنار اللواء الركن م. الزبير حسن السيد، عن إهتمام حكومة الولاية بالتطوير الزراعي المستمر ودعم إستخدام التقانات الزراعية الحديثة لتحقيق التوسع الرأسي لزيادة عائدات المزارعين.