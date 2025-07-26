الدكتور عزام والذي يلعب هذه الأيام دور ( المنظر) العسكري لمليشيات التمرد ، عليه أن يتذكر جيداً أنه يحمل جنسية دولة بلجيكا التي تمنع حاملي جنسيتها التحريض علي إثارة العنف والكراهية ضد الدول الأخري ..

■ عزام هذا حصل علي الجنسية البلجيكية بعد رحلة تعب مُضني بدأت ( بمجازفته) التأشيرة إلي بلجيكا عبر فاعلة خير صومالية .. وهناك تقدّم بطلب للحصول علي لجؤ سياسي لكن السلطات هناك نصحته أن يتقدم للحصول علي التأشيرة بمؤهلاته الأكاديمية .. والحق يُقال .. عزام هذا كان طالباً (شاطراً) أيام الدراسة في كلية الطب بجامعة البحر الأحمر( التي تم تأسيسها) في عهد الكيزان !!

■ عزام الذي تنقّل من أطباء بلاحدود إلي أفغانستان .. مصر .. جنوب أفريقيا ثم العودة إلي بلجيكا .. ربما وجد ضالته أخيراً أن يكون نسخة رديئة من كلاب صيد المليشيا التي تهرف بما لاتعرف في الفضاء الإسفيري !!

■ عزام .. في لحظة طيش مليشي يطالب عصابات التمرد بقصف ودك مدينة الأبيض .. هذا المعتوه يتبني خطاب سابلة الأسافير عن المهمشين وقضاياهم علماً بأنّ هذا العزام يسكن في منزله الخاص بحي كافوري .. أرقي وأغلي الأحياء في العاصمة السودانية الخرطوم !!

■ أليس غريباً أن يطالب مواطن يحمل الجنسية البلجيكية ويسكن كافوري ويعمل بالمنظمات الدولية طبيباً براتب محترم.. أليس غريباً أن يتولي أمثاله وزر التحريض علي قصف وضرب مدينة الأبيض؟!

■ هذا العزام .. يسعي جاهداً لتقديم نفسه بصورة جديدة لأوساط شتات الحرية والتغيير والذين اكتشفوا مؤخراً أنه كان ضمن قوائم الكيزان في العمل النقابي الطلابي ..

■ والحقيقة هي تلك .. في العام 2003 كان عزام نائباً لرئيس إتحاد طلاب جامعة البحر الأحمر والذي جاء بعد إنتخابات طلابية حرّة ( إكتسحتها) حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين ..

■ رحلة عزام من قائمة الكيزان بجامعة البحر الأحمر إلي ( المصطبة العجيبة) بغرف (Clubhouse) إلي مطالبته بقصف مدينة الأبيض تعكس حالة الإنحدار إلي أسفل والتي يعيشها كثيرون تاهت بهم سكة السّفر الطويل ودروب العودة إلي ذواتهم ..

■ لطفك يا مقلب القلوب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد