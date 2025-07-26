شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد فتح الله يسجد على الأرض ويُقبل قدم والده أثناء احتفاله بعقد قرانه

في موقف وجد تعاطف الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, أقدم الفنان السوداني, الشاب أحمد فتح على تقبيل قدم والده.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الملقب بالبندول, احتفل أمس الجمعة, بمراسم عقد قرانه بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث قام المطرب الشاب وفي لفتة تدل على حبه وبره بوالده بالسجود على الأرض من أجل تقبيل قدمه, وذلك أثناء استقباله التهانئ والتبريكات من أصدقائه ومحبيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)