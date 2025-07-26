شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد الصادق يحظى بإستقبال أسطوري وغير مسبوق لحظة وصوله حفل زواج “البندول” بالقاهرة

حظي الفنان السوداني, الشهير أحمد الصادق, بإستقبال أسطوري من قبل جمهوره ومعارفه لحظة وصوله عقد قران زميله الفنان أحمد فتح الله. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع متداول تجمهر الحاضرين أمام الفنان الملقب بالإمبرطور والكجونكا, وتسابق الجميع على تحيته. الجدير بالذكر أن الفنان أحمد فتح الله “البندول”, كان قد أكمل مراسم عقد قرانه أمس الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة, وسط حضور كبير من أهل الوسط الفني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

