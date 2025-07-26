أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, نشر مقطع فيديو من حلقة تلفزيونية للفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن سوار الدهب, كان قد حل ضيفاً على الصحفي والإعلامي أحمد دندش, عبر برنامجه “الصندوق”. الصحفي فاجأ الفنان الشاب بسؤال صعب قال فيه: (غشيت كم بنت قبل كدة؟) لجيبه المطرب: (حاشا لله وحياة الله عمري ما غشيت بنت). الجدير بالذكر أن الفنان مأمون سوار الدهب, كان قد أثار ضجة واسعة وفاجأ الجميع بزواجه من إبنة الفنان الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان مأمون سوار الدهب يجيب على سؤال أحد الصحفيين: (غشيت كم بنت قبل كدة؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.