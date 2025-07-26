تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو من حفل غنائي أقيم بإحد المسارح بمدينة القضارف, شرقي السودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي حضره جمهور غفير أحيته المطربة الحسناء الصاعدة والمثيرة للجدل سندس مدني. المطربة الحسناء أشعلت الحفل بوصلة رقص مثيرة, ألهبت بها حماس الجمهور الغفير الحاضر للحفل, كما وعدت المطربة الجمهور بحفل جديد بنفس المدينة. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي المتابع للمقطع, فقد وصف الكثير من المعلقين رقصات الفنانة بأنها نوع من أنوع (فك العرش). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية حسناء “تفك” العرش بوصلة رقص فاضحة خلال حفل حضره جمهور غفير بمدينة القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.