مدير المرصد السوداني لحقوق الإنسان، مجدي النعيم، لـ”الشرق”: الإفلات من العقاب يكاد أن يكون جزءاً من الميراث السياسي السوداني.. وتجارب الانتقال تجاهلت العدالة والمحاسبة. الشرق للأخبار – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مجدي النعيم: الإفلات من العقاب يكاد أن يكون جزءاً من الميراث السياسي السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.