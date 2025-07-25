مدير الكرة بنادي الهلال: جاهزون لأداء مباراة نهائي كأس السودان ضد المريخ في موعدها

مدير الكرة بنادي الهلال، عبد المهيمن الأمين: جاهزون لأداء مباراة نهائي كأس السودان ضد المريخ في موعدها، وملتزمون بالبرنامج المعلن من قِبل اتحاد الكرة. وقال نائب رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، محمد سليمان حلفا: تلقّينا خطابًا من نادي المريخ يُفيد بالموافقة على لعب مباراة نهائي كأس السودان وسحب خطاب اعتذاره، مع طلب بتأجيل اللقاء لمدة 48 ساعة، لكنّنا نتمسّك بإقامة المباراة في موعدها المحدّد مسبقًا، غدًا السبت الجزيرة – السودان

