هشام جمال يكشف كواليس «أنا والقمر» مع ليلى زاهر: «قالتلي أحلى أغنية عملتها وحسين الجسمي أصر إنها تطلع»

تحدث الفنان هشام جمال، عن كواليس أغنيته «أنا والقمر»، التي طرحها بالتعاون مع زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر، وذلك خلال فترة خطبتهما .

وكتب هشام جمال عبر «انستجرام»:«أغنية أنا والقمر، أغنية مختلفة جدا بالنسبة ليا، لأنها أول أغنية ألحنها بعد ما القمر ليلى أحمد زاهر بقت في حياتي بشكل رسمي، ولأني بعد ما سمعتهالها قالتلي بكل وضوح إن دي أحلى أغنية عملتها في حياتي في رأيها، يارب الأغنيه تعجبكم كمان وإن شاء الله نعمل أغاني أحلى قريب».

وأضاف: «شكرا لأخويا الفنان العظيم حسين الجسمي على حماسه تجاه الأغنية، وإصراره لآخر لحظة أنها تطلع بأفضل شكل، وأنه كمان السبب إني أشتغل بحرية عشان نطلع حاجه مختلفة، وشكرا لإخواتي الفنانين الكبار، الشاعر أمير طعيمه، والموزع مادي على عمل أنا فخور إننا عملناه سوا».

وبدأت ليلى زاهر تصوير مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» حكاية «هند»، بالتعاون مع الفنان حازم إيهاب، وهي إحدى حكايات المسلسل السبعة المقرر عرضها خلال أغسطس المقبل عبر قنوات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية.

المصري اليوم