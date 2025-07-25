ما يحدث في مطار بورتسودان يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات التي يعنيها الأمر ..

■ أمر مؤسف حد الفضيحة أن يشكو المواطنون القادمون والمسافرون من ( الطفح) الذي عليه حمامات المطار .. إنها فضيحة بكل ماتعني الكلمة من معني ..

■ فوضي المظهر العام في مطار بورتسودان تجاوزت حدود المعقول .. هاهو مواطن قادم علي متن رحلة بطائرة تاركو يرفع صوته بالشكوى .. تم تمزيق حقيبته بالسكين وسرقة محتوياتها !!

■ من يتحمل هذه الفوضي المقيمة بمطار بورتسودان ؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد