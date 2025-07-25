ما يحدث في مطار بورتسودان يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات التي يعنيها الأمر ..
■ أمر مؤسف حد الفضيحة أن يشكو المواطنون القادمون والمسافرون من ( الطفح) الذي عليه حمامات المطار .. إنها فضيحة بكل ماتعني الكلمة من معني ..
■ فوضي المظهر العام في مطار بورتسودان تجاوزت حدود المعقول .. هاهو مواطن قادم علي متن رحلة بطائرة تاركو يرفع صوته بالشكوى .. تم تمزيق حقيبته بالسكين وسرقة محتوياتها !!
■ من يتحمل هذه الفوضي المقيمة بمطار بورتسودان ؟!
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر ما يحدث في مطار بورتسودان يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات التي يعنيها الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.