عضو السيادي د. سلمى تمتدح استضافة ولاية النيل الأبيض للمتضررين من الحرب

امتدحت عضو مجلس السيادة د. سلمى عبدالجبار المبارك وقوف مواطني وحكومة النيل الأبيض واستضافتها للنازحين بولايات السودان المختلفة الذين تضرروا من ويلات الحرب.

وأشارت في كلمتها خلال اللقاء الجماهيري بميدان الحرية بكوستى إلى عزمها العمل مع حكومة الولاية لإزالة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمرافق الخدمية والمشروعات التنموية والإنتاجية مما إثر كثيرا على اقتصاد الولاية وجهود تقديم الخدمة للمواطنين.

وعبرت عن تقديرها لأبناء الولاية ودورهم في دعم وإسناد معركة الكرامة والعزة ومساهمتهم في عملية البناء والإعمار، مؤكدة دعمها لكافة المشاريع التنموية والخدمية بالولاية. بجانب التركيز على وضع خطة متكامله لاستيعاب برامج الأطفال والمرأة إلى جانب قضايا الشباب.