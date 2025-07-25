- 1/2
- 2/2
امتدحت عضو مجلس السيادة د. سلمى عبدالجبار المبارك وقوف مواطني وحكومة النيل الأبيض واستضافتها للنازحين بولايات السودان المختلفة الذين تضرروا من ويلات الحرب.
وأشارت في كلمتها خلال اللقاء الجماهيري بميدان الحرية بكوستى إلى عزمها العمل مع حكومة الولاية لإزالة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمرافق الخدمية والمشروعات التنموية والإنتاجية مما إثر كثيرا على اقتصاد الولاية وجهود تقديم الخدمة للمواطنين.
وعبرت عن تقديرها لأبناء الولاية ودورهم في دعم وإسناد معركة الكرامة والعزة ومساهمتهم في عملية البناء والإعمار، مؤكدة دعمها لكافة المشاريع التنموية والخدمية بالولاية. بجانب التركيز على وضع خطة متكامله لاستيعاب برامج الأطفال والمرأة إلى جانب قضايا الشباب.
من جانبه، أثنى والي النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى على جهود عضو السيادي ودعمها لمشروعات الولاية ضمن خطة الإعمار وإنعاش القطاع الاقتصادى والزراعي وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكداً التزامه بتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين بالولاية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو السيادي د. سلمى تمتدح استضافة ولاية النيل الأبيض للمتضررين من الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.