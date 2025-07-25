كامل ادريس وجبريل ابراهيم .. التنسيق بين السلطات الاقتصادية لتحسين أداء الاقتصاد الكلي

-أكد رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، ضرورة تنسيق الجهود بين مكونات القطاع الاقتصادي كافة، والسلطات ذات الصلة، من أجل تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتحصينه من الأزمات التي تؤثر على معاش الناس، وتوفير الخدمات الأساسية، والوفاء بإلتزامات الدولة الداخلية والخارجية.

وترأس د. كامل إدريس بمكتبه بمدينة بورتسودان الخميس، إجتماعاً ناقش تداعيات تآكل سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وسُبل إيجاد معالجات فعالة بشأن تحسين أداء الاقتصاد الوطني واستقراره انطلاقاً من تحسين سعر صرف العملة الوطنية.

وشارك في الإجتماع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، والأستاذة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة والأستاذ محمد عثمان نائب محافظ بنك السودان المركزي، واللواء بابكر نائب مدير عام شرطة الجمارك، إلى جانب اللواء محجوب أبكر مدير الأمن الاقتصادي، حيث أكد الإجتماع على ضرورة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن حرب المليشيا المتمردة التي تستهدف الاقتصاد القومي.