السودان يشارك في النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر

يشارك السودان في النسخة الأولى من الألعاب الإفريقية المدرسية التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 5 أغسطس 2025، وذلك بمشاركة واسعة تشمل 1700 رياضي من مختلف أنحاء القارة.

ويمثل السودان في البطولة بستة مناشط رياضية، هي: كرة القدم، ألعاب القوى، الجمباز، تنس الطاولة، التنس الأرضي، والتجديف.

وتُقام الفعاليات في مدن قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة، تحت رعاية رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، وتعد هذه الدورة الأولى من نوعها، وهي ثمرة تعاون مشترك بين اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية والاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، في أعقاب توقيع اتفاقية تعاون خلال دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.