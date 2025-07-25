المعالجة التي طرحت قبل يومين بوقف التحويلات الالكترونية(ibank) لن توقف التدهور المريع لسعر صرف الجنيه امام العملات، هذه سياسة فاشلة ولا تعدوا كونها مهدئات لمرض عضال يتعلق بالسياسة النقدية في البلاد، هذه الحلول المؤقتة قد تبدوا ظاهريا فاعلة ولكنها ستعاود الانحدار بشكل مخيف بعد أيام.
نحن نتدرج بإصرار غريب في تجريب هذه الحلول بانحدار منذ ان كان قيمة الجنيه(900) مقابل الدولار قبل عامين ونرفض النظر الى غيره بل ونعتبرها سياسة ناجحة حتى اصبحنا اليوم قيمة الجنيه (3350) مقابل الدولار !!!؟.
مبارك اردول
