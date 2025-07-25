دروس مذهلة.. يجب أن نتعلمها!

هناك أشياء لا نتعلمها في المدارس، وهناك تعاليم تشعرنا بالسعادة، لكنها خلقت جيلاً لا يدرك الواقع، وهذا المفهوم قد هيأهم للفشل في العالم الحقيقي، وآخرون يربطون التعلم بالمدرسة فقط، ويتجاهلون الكتب والمبدعين والمؤثرين الحقيقيين أصحاب الخبرة والمعرفة في مدارس الحياة وتجاربهم بحلوها ومرها، والتأمل والتفكير، فتقذفهم إلى الحياة دون مهارات أو أجنحة، يتخبطون، فلا يتبينون طريقهم.. فلا بد لكل من يقبل على الحياة العملية أن يتعلم من المبدعين المميزين.

وصاحبنا واحد من هؤلاء.. يدمن القراءة، خرج من المدرسة، وحلم، أتقن مهارات لا يبطلها الوقت، يسعى لتعلم أشياء جديدة، وتطوير العقل، بقي متفائلاً حتى مع بطء التقدم، ادخر واستثمر باستمرار، ومنتبها للاتجاهات العالمية.

بيل جيتس يشاركنا بنصائحه للأجيال الجديدة، ويذكرنا بها في كل المنتديات الاقتصادية، غالبًا ما تدور نصائحه لخريجي الجامعات، ويحيطهم باستمرار، حول استخدام مهاراتهم ومواردهم لمعالجة القضايا العالمية وتحسين العالم، والمشكلات المعقدة مثل الفقر والمرض وعدم المساواة، مؤكدًا على أهمية التعلم المستمر وحل المشكلات والمرونة.

يشجع جيتس الخريجين على إيجاد عمل يحل المشكلات، وبناء صداقات قوية، وعدم التردد في طلب المساعدة أو الاعتراف بالخطأ عندما يشعرون بالارتباك.

مؤكداً على قيمة احتضان التعلم المستمر، سواء في البيئات الرسمية أو من خلال الاستكشاف الذاتي، ويشجع الخريجين على السعي وراء عمل يعالج تحديات العالم الحقيقي، وينصح الخريجين بأن الحياة ليست مسارًا مباشرًا، وأنه لا بأس من الشعور بالارتباك أو ارتكاب الأخطاء. ويشجعهم على التعلم من النكسات وعدم الخوف من طلب المساعدة.

يُسلّط جيتس الضوء على أهمية العلاقات القوية مع الصداقات وطلب التوجيه من المرشدين، مُدركًا دور الدعم الاجتماعي في النمو الشخصي والمهني. ويُقرّ بأن النجاح قد لا يأتي فورًا، ويُشجّع الخريجين على اغتنام الفرص، فلا يخشون البدء بمشاريع صغيرة، حتى تلك التي قد تبدو متواضعة، وبسيطة. يُشدّد على ضرورة فهم نقاط القوة والضعف لدى الفرد، والاستعداد للتكيف والتحسين المستمر، بتطوّير الوعي الذاتي والقدرة على التكيف.

دروس كثيرة نتعلمها من بيل جيتس، 25 نصيحة غنيةُّ بالدروس والرؤي:

١. غيّر العالم، أو أبقى بمنزلك.

توجد لافتة صغيرة على العديد من أبواب مايكروسوفت، تحمل صورة الوحش الأزرق، مكتوب عليها: “غيّر العالم، أو ارجع إلى منزلك”. لا تُجسّد هذه العبارة روح آلاف الأشخاص ذوي النفوذ فحسب، بل تُعبّر أيضًا عن الطريقة التي يُدير بها بيل جيتس حياته. يعيش لبناء عالم أفضل، سواءً من خلال إصدار واحد، أو منصة واحدة، أو نظام واحد، أو فكرة واحدة، أو قضية واحدة، أو ابتكار واحد في كل مرة. الجميل في الأمر أنه يعرف كيف يُوسّع نطاق تأثيره ويُعزّزه بطرقٍ فعّالة – إنه بارعٌ في مجاله.

٢. شقّ الطريق.

الطريق ليس دائمًا مُتاحًا.. أحيانًا عليك أن تُنجز.. أحيانًا يعتقد الناس أنك مجنون.. أحيانًا تكون مُسبقًا.

إنه حلمٌ لسببٍ ما، وأحيانًا يتطلب تحقيق أحلامك بذل قصارى جهدك في سبيل ما تؤمن به.. كان بيل غيتس يؤمن بأن الحاسوب الشخصي هو المستقبل، وأنه يجب أن يكون هناك حاسوب على كل مكتب وفي غرفة المعيشة، وأنه سيغير طريقة عملنا وطريقة معيشتنا بطرقٍ لا تُصدق.

3. كن مؤثراً .

انطلاقاً من التأثير. يتخذ بيل جيتس قراراته بناءً على التأثير.. سواءً كان ذلك باتباع شغفه أو الاستثمار في قضيةٍ ما، فإنه ينطلق من التأثير.. لا يفعل الأشياء لمجرد قدرته على ذلك، بل يفعلها لأنها مهمة، ويمكنه توسيع نطاقها.

4. أعظم إنجازات الإنسانية هي تلك التي تُتيح فرصًا متساوية للجميع.. لدى بيل جيتس إيمانٌ راسخ بأن “جميع الأرواح متساوية القيمة”. ساعدوا من لا يستطيعون مساعدة أنفسهم . يستحق كل شخص فرصةً لعيش أفضل حياة.

5 . ادعموا المستضعفين في العالم.

في خطابه في هارفارد، قال بيل: “بالنظر إلى الماضي، فإن أحد أهم متطلباتي هو أنني غادرت هارفارد دون وعي حقيقي بأوجه عدم المساواة المروعة في العالم . التفاوتات المروعة في الصحة والثروة والفرص التي حكمت على ملايين الناس بحياة يائسة. تعلمت الكثير هنا في هارفارد عن الأفكار الجديدة والاقتصاد والسياسة. وحصلت على فرصة رائعة للاطلاع على التطورات العلمية. لكن أعظم تقدم في العلوم الإنسانية لا يكمن في اكتشافاتها، بل في كيفية تطبيقها للحد من عدم المساواة.

6 . السوق لا تحرك الأمور الصحيحة دائمًا.

احذر من مجرد إعطاء السوق ما يريده. فهو لا يريد دائمًا الأمور الصحيحة لعالم أفضل. أو الأسوأ من ذلك، أحيانًا لا تموّل السوق العمل الذي يحتاجه العالم بشدة.

في إحدى محاضراته المؤثرة في مؤتمر TED، يقول بيل: “هناك بعض المشاكل المهمة جدًا التي لا تُعالج تلقائيًا. وهي أن السوق لا تحرك العلماء، والإعلاميين، والمفكرين، والحكومة للقيام بالأمور الصحيحة. وفقط من خلال الاهتمام بهذه الأمور، ووجود أشخاص بارعين يهتمون ويجذبون الآخرين، يُمكننا تحقيق التقدم الذي نحتاجه”.

7 . عِش قيمك.

عندما تُعرّف العالم بما تُريد، تُصبح مصدر إزعاج وتجذب أشخاصًا يحملون نفس القيم.

في مايكروسوفت، استقطب بيل جيتس شغف الناس بتغيير العالم، وانضموا إليه في رحلةٍ للمساعدة في خلق حياةٍ أفضل من خلال التكنولوجيا والابتكار.

على صعيد العمل الخيري، يتواصل جيتس مع بونو، نجم فرقة U2، أبعد من حدود الموسيقى، عندما يتعلق الأمر بمشاركة رسالتهما العالمية للقضاء على الفقر والمرض واللامبالاة. في عام 2005، اختارت مجلة تايم بونو وبيل وميليندا جيتس “شخصيات العام” تقديرًا لعملهم الإنساني.

وفي عيد ميلاد بيل جيتس الرابع والخمسين، قال بونو قبل أن يقود الحشد في أغنية “عيد ميلاد سعيد”: “لولاه، ولولا أعماله، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. اليوم هو عيد ميلاده .

8. أفضل ما لديك يتحسن مع الأشخاص المناسبين.

لا تسلك الطريق وحدك. أنت أفضل عندما يكون الأشخاص المناسبون حولك.

وقد بنى بيل جيتس ثقافةً تجمع بين أفضل وألمع العقول، وكان بارعًا في إقناع أصدقائه، مثل بول ألين وستيف بالمر، بالانضمام إليه في مغامراته. بإحاطته نفسه بأشخاص أذكياء، تمكن بيل من التوسع. كان لديه أيضًا منبرٌ للأفكار. والأهم من ذلك، أن الأفكار يمكن أن تتطور بفضل تضافر الذكاء ووجهات النظر. يعرف بيل أيضًا كيف يُعزز نقاط قوته من خلال وجود الأشخاص المناسبين حوله الذين يُعوّضون نقاط ضعفه.

9. الابتكار هو جوهر أي عمل تجاري.

يتعلق الأمر بطرح الأفكار في السوق وتطبيق الأبحاث. إذا لم تُبتكر، ستموت.. العالم في تغير مستمر.

للبقاء في الطليعة، أو حتى للبقاء في المنافسة، عليك الاستمرار في الابتكار: ابتكر في منتجاتك، ابتكر في عملياتك، ابتكر في الأسواق، إلخ. يستخدم بيل جيتس الابتكار كوسيلة لإحداث تأثير إيجابي، سواءً كان ذلك من خلال تطوير البرمجيات أو إنقاذ الكوكب.

10. كُن المنصة.

كُن المنصة التي يبني عليها الآخرون. تَفَكَّر في دورك في بناء شيء يُتيح للآخرين البناء على ما تُجيده.

11 . ابنِ نظامًا أفضل.

لا تكتفِ بحل مشكلة لمرة واحدة. اجعل الحل منهجيًا وقابلًا للتكرار. ابحث عن الأنظمة، أو أنشئها، أو استفد منها. هناك دائمًا نظام، سواءً كان على المستوى الجزئي أو الكلي. للنظام مُدخلات ومُخرجات، ودورات، وروافع. سواءً كنت تُنشئ النظام أو تُستفيد منه، ستكون أكثر فعالية عندما تُدرك وجوده.

12 . بناء نظام بيئي.

هناك أنظمة ونظم بيئية تحيط بنا في كل مكان. يقول بيل: “الحوسبة الشخصية اليوم نظام بيئي غني يشمل مراكز بيانات ضخمة تعتمد على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية، والأجهزة المحمولة، والهواتف الذكية. وقد امتد من أجهزة الكمبيوتر المكتبية ومراكز البيانات إلى أي مكان يحتاجه الناس – على مكاتبهم، في اجتماعاتهم، على الطريق، أو حتى في الجو، حول بناء شراكات لنظامك البيئي، يقول بيل: “لقد استند نجاحنا منذ البداية إلى الشراكات”.

13 . اعرف كيف تدير الأمور.

بادر. نفّذ، المشكلة ليست في نقص الأفكار، بل في تنفيذها. الكثير من الناس لديهم أفكار. هناك فائض من الأفكار. الفجوة الحقيقية تكمن في طرح الأفكار في السوق بطريقة فعالة. السر يكمن في إعطاء الأولوية الصارمة للأفكار التي تُحدث أكبر تأثير.

14 . اعتنِ بموظفيك.

الناس قبل العمل، والأعمال قبل التكنولوجيا. يقول بيل جيتس: “المنظمات العظيمة تتطلب التزامًا عاليًا من

الأشخاص المعنيين”. لقد ضرب مثالًا رائعًا في رعاية الموظفين، بدءًا من المكاتب الخاصة للمطورين وصولًا إلى خلق بيئة عمل تتميز بالتمكين والمشاركة والشغف.

15. فرّق المشكلة وسيطر عليها.

هناك دائمًا طريقة لتجزئة المشكلة وتحديد أولوياتها بفعالية أكبر، سواءً بتقسيم المشكلة إلى أجزاء تدريجية، أو ببساطة بأخذ الأجزاء الأكثر أهمية أو ذات العائد الاستثماري الأعلى ومعالجتها أولًا، يمكنك إحراز تقدم في أسوأ المشاكل أو أفضل الفرص. لا تصمد أي مشكلة أمام الجهد المستمر والمركّز عندما تتعلم وتتحسن مع مرور الوقت.

16. تحسين فرصك لا يضمن النجاح.

النجاح أكثر من مجرد استغلال الفرص. إحدى قصص بيل خلال خطابه في جامعة هارفارد تحكي كيف تعلم هذا الدرس:

“كانت رادكليف مكانًا رائعًا للعيش فيه. كان هناك عدد أكبر من النساء، وكان معظم الرجال من المهتمين بالعلوم. هذا المزيج منحني أفضل الفرص، إن كنت تفهم قصدي”.

17. ليس عليك أن تكون الأول للفوز.

يقول بيل: “حققت مايكروسوفت نجاحها من خلال تقديم منتجات منخفضة التكلفة وتحسينها باستمرار، وقد أعدنا تعريف صناعة تكنولوجيا المعلومات لتصبح أداةً للأفراد”.

18. أصعب رأي تسمعه هو الرأي الذي تحتاجه بشدة. ستتحسن من خلال الاستماع إلى أشد منتقديك.

يمكن أن يأتي أعظم مصدر لنموك من الأشخاص الذين سيخبرونك بما تحتاج إلى سماعه، وليس فقط ما تريد سماعه. يقول بيل: “عملاؤك الأكثر استياءً هم أعظم مصدر تعلم لك”.

ويقول أيضًا: “يجب أن ترغب في أن تكون في حلقة التعليقات المذهلة هذه حيث تحصل على أشخاص من الطراز العالمي ليخبروك بما تفعله بشكل خاطئ”.

19 . الأعمال والتكنولوجيا متلازمان.

قد تقول إننا نعيش في عالم “أعمال بفضل التكنولوجيا”. يقول بيل: “أصبحت تكنولوجيا المعلومات والأعمال متشابكتين بشكل لا ينفصم. لا أعتقد أن أحدًا يستطيع التحدث بشكل هادف عن أحدهما دون التحدث عن الآخر”.

نحن نعيش حقًا في عالم يعتمد على المعرفة، حيث تكون تكنولوجيا المعلومات في صدارة الاهتمامات.

ويضيف: “من المذهل حقًا أن ننظر إلى الوراء ٣٠ عامًا، إلى بداية مايكروسوفت، وندرك كيف تغير العمل. نقترب أخيرًا مما أسميه أسلوب العمل الرقمي”.

20 . صياغة المشكلة.

يمكنك بناء منظور أفضل بكثير للمشكلة، اعتمادًا على كيفية صياغة التحدي. يقول بيل: “أعتقد أنه إذا عرضت على الناس المشاكل والحلول، فسيتحركون للعمل”. تأطير Framing المشكلة هو ببساطة كيفية النظر إليها، تمامًا كما تصوغ صورة. يتعلق الأمر باختيار ما يجب التركيز عليه، ما هو مُتاح وما هو غير مُتاح. – “تأطير مصطلح يشير إلى حالة تأطير للمعلومات ووضعها في أطار بحيث يُوثر الإطار على طريقة تعامل الأفراد مع المعلومة رغم تغير مضمونها” –

عندما تُؤطّر المشكلة، تُحدّدها. يساعدك التأطير أيضًا على تكوين منظور أفضل للمشكلة، بالإضافة إلى مُشاركتها بفعالية أكبر مع الآخرين. و تشمل بعض الأسئلة التي تُساعد في تأطير المشكلة ما يلي:

من العميل؟

ما احتياجاته وأولوياته؟

ما الذي يحدث في السوق؟

ما الذي يفعله المُنافسون؟

ما خياراتنا للاستجابة؟

كيف نُميّز؟

كيف تتغير التكنولوجيا وما الإمكانيات التي تُتيحها لعملائنا؟

ما أولويات أعمالنا؟

21. احتفل بالنجاح، ولكن تعلّم من الفشل.

لا تُكرّر نفس الأخطاء ولا تتخبط في انتصاراتك. ينصح بيل: “لا بأس بالاحتفال بالنجاح، لكن الأهم هو الاستفادة من دروس الفشل”.

22. التكنولوجيا مُجرّد أداة.

لا تغفل عن الهدف النهائي أو عن الفارق الذي يُحدث فرقًا. مؤكداً بيل: “التكنولوجيا مجرد أداة. المعلم هو الأهم في تحفيز الطلاب وتشجيعهم على العمل معًا”.

23. لا تُؤتمت عدم الكفاءة.

تأكد من أن هناك شيئًا منطقيًا لأتمتته، وإلا ستُفاقم المشكلة. يقول بيل: “القاعدة الأولى لأي تقنية تُستخدم في أي عمل تجاري هي أن الأتمتة “عملية استخدام التكنولوجيا لتنفيذ المهام آلياً، المُطبقة على عملية فعّالة ستُعزز الكفاءة. والقاعدة الثانية هي أن الأتمتة المُطبقة على عملية غير فعّالة ستُعزز عدم الكفاءة”.

24. تمكين الموظفين.

ضع المعلومات الصحيحة في أيدي الأشخاص الذين يُمكنهم تحقيق أقصى استفادة منها. يقول بيل: “تتمحور الرؤية حول تمكين الموظفين، وتزويدهم بجميع المعلومات حول ما يجري حتى يتمكنوا من إنجاز أكثر بكثير مما فعلوه في الماضي”.

25. التحوّل إلى الرقمية.

اربط بين الموظفين والعمليات والتكنولوجيا. أنشئوا بيئة رقمية أو عالمًا افتراضيًا لتقليل الاحتكاك وخلق إمكانيات جديدة. يقول بيل: “من الأمور الرائعة في طريق المعلومات السريع أن تحقيق المساواة الافتراضية أسهل بكثير، فجميعنا متساوون في العالم الافتراضي، ويمكننا استخدام هذه المساواة للمساعدة في معالجة بعض المشكلات الاجتماعية التي لم يحلها المجتمع بعد في العالم المادي”.

25 درسًا مذهلاً من بيل جيتس المتألق دائمًا.

مودي حكيم – بوابة روز اليوسف

