طبت ياحادينا ومنشدنا وعطر أرواحنا والدواخل .. طبت ياعم زين العابدين طه وطابت أيامك ..
■ سابقت المشاعر والأحاسيس الخبر .. يقننا أن الرحيل عن الفانية حق .. لكنك من الذين نسأل الله أن يمد في بركة أعمارهم وأيامهم لأن طريق الرحلة إلي سنار الرمزية والرسالة لايزال طويلاً .. والقافلة ستصل إلي وجهتها الأخيرة لأنها مأمورة .. فهذا وعد الله ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذِّكرِ أنّ الأرضَ يرثها عبادي الصالحون) ..
■ ستبلغ القافلة غايتها إلي سنار .. وسيروي كتاب التاريخ أن زين العابدين طه كان أحد حداة الرحلة الذين عبر علي قوافي ألحانهم وكلماتهم آلاف من الصادقين الذين مابدلوا تبديلا ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
