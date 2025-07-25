وزير الداخلية يتفقد رئاسة شرطة محلية جبل أولياء وأقسام ومراكز الشرطة الخاصة بتقديم الخدمات للمواطنين

وزارة الداخلية السودانية اكد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية أهمية تقديم الخدمات الشرطية المتكاملة للمواطنين ، مبينا أن وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة شرعتا فى إنفاذ الخطط والبرامج الخاصة بتقديم الخدمات الجنائية والخدمية للمواطنين بجميع محليات ولاية الخرطوم ، جاء ذلك خلال زيارته الخميس لرئاسة شرطة محلية جبل أولياء رافقه الفريق اول شرطة حقوقى/خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية وكان في إستقباله اللواء شرطة د/ محمد أحمد الامين مدير شرطة محلية جبل أولياء. وزير الداخلية أوضح أن إنتشار قوات الشرطة يأتى عبر الأقسام الجنائية يهدف الى منع ومكافحة الجريمة وإكتشاف ما يقع منها بتوفير كافة متطلباتها اللوجستية حتى تضطلع بمهامها وواجباتها فى توفير خدمات شرطية متميزة وسهلة للمواطنين ، مجددا حرص وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لتهيئة بيئة العمل الشرطية فى مجال تقديم خدمات الجوازات والسجل المدنى والمرور عبر مجمع خدمات الجمهور بامدرمان ومراكز الخدمات المنتشرة بالمحليات ، مشيدا بالجهود الكبيرة التى بذلتها إدارتى الجوازات والسجل المدنى فى تهيئة مقار مراكز الخدمات الخاصة بالمواطنين فى المحليات المختلفة لتقديم الخدمة الهجرية للمواطنين. المدير العام لقوات الشرطة أشار الى توفير الدعم من رئاسة قوات الشرطة لرئاسة شرطة محلية جبل أولياء دعما لخططها التأمينية عبر اقسامها المنتشرة لبث الطمأنينة فى نفوس مواطنى المحلية. مدير شرطة محلية جبل أولياء أوضح أن خطة التأمين يتم تنفيذها عبر عدد (11) قسم شرطة تعمل فى المحلية بعد إعادة تشغيلها بعد التدمير الممنهج الذى أحدثته المليشيا المتمردة فضلا عن عدد(28) إرتكاز وحملات راتبة وأطواف مشتركة تقوم بتنفيذها شرطة المحلية يذكر أن وزير الداخلية تفقد خلال الزيارة قسم شرطة الكلاكلة جنوب وقف خلاله على إنجازات القسم فى إستعادة منهوبات ومسروقات المواطنين بجانب زيارة مركز ابوادم للفحص الآلى ومركز الجوازات والسجل المدنى ابوادم ومجمع خدمات الجمهور بالخرطوم. المكتب الصحفي للشرطة

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يتفقد رئاسة شرطة محلية جبل أولياء وأقسام ومراكز الشرطة الخاصة بتقديم الخدمات للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.