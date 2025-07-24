ترتيبات لإخلاء ولاية الخرطوم من جميع القوات

وقفت لجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم، على الترتيبات التي تمت لإخلاء الولاية من جميع القوات بناءً على القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة بتكوين لجنة عليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم .

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

