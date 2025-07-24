أردول: إيقاف التحويلات الإلكترونية “مسكن فاشل” لأزمة الجنيه المتفاقمة

وصف المدير العام الأسبق لشركة الموارد المعدنية، مبارك أردول، قرار إيقاف التحويلات الإلكترونية (iBank) بأنه “حل فاشل” لن يوقف الانهيار المتسارع في قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

وقال أردول في تعليق نشره على حساباته بمواقع التواصل، إن هذه المعالجات المؤقتة “ليست سوى مهدئات لمرض عضال” يرتبط بالسياسة النقدية المختلة في البلاد، مضيفًا أن آثارها ستكون مؤقتة، وستعود العملة المحلية للانحدار مجددًا بعد أيام.

وانتقد أردول ما وصفه بـ”الإصرار الغريب” على تكرار ذات السياسات رغم فشلها، مشيرًا إلى أن قيمة الجنيه كانت 900 مقابل الدولار قبل عامين، وواصلت الانحدار حتى بلغت اليوم 3350 جنيهًا.

ودعا إلى مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية، بدلاً من تبني معالجات وصفها بـ”السطحية والقصيرة الأجل”، محذرًا من عواقب استمرار تجاهل الإصلاح الهيكلي المطلوب.

