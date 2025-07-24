الاعيسر يلتقي مدير مكتب اليونسكو بالسودان

بحث وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الأعيسر، خلال لقائه اليوم مع مدير مكتب اليونسكو في السودان أحمد جنيد سوروش، التنسيق والجهود المتبادلة بين الوزارة والمنظمة في مجال حماية التراث الثقافي السوداني المتأثر بالحرب، وبناء القدرات في مجال القوانيين بما يسهم في تعزيز الأطر القانونية لحماية التراث، وذلك بحضور وكيل الوزارة د. جراهام عبد القادر ووكيلة الاعلام الاستاذة سمية الهادي .

وقال مدير مكتب اليونسكو بالسودان ان الزيارة تجئ لابراز الجهود التي قامت بها المنظمة في السودان فى اطار حماية التراث الثقافي المتأثر بالحرب والمتمثل في حماية المواقع الاثرية التي تعرضت للدمار وتقييمها وخاصة مواقع التراث العالمي في جبل البركل ، اضافة الى مشروع تقييم اثر الحرب على التراث الثقافي غير المادي واثره على حملة التراث، بجانب الجهود المبذولة لتوفير الاجهزة والمعينات لمتحف السودان القومي لحصر الاثار التي وجدت بالمتحف.

واضاف ان اليونسكو ابدت استعدادها لتقديم الدعم الفني لوزارة الثقافة والاعلام والسياحة لبناء القدرات في مجال القوانيين بحيث تكون القوانيين الوطنية متواءمة ومتجانسة مع الاتفاقيات الدولية، مثمنا دعم وزارة الثقافة والاعلام والسياحة لليونسكو لتحقيق اهدافها وبرامجها في السودان والمتمثلة في حماية التراث الثقافي المادي والغير مادي .

سونا