هنا الزاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى في أجواء عائلية

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” عن خطوبة شقيقتها الصغرى نور، في حفل حضره عدد قليل من الأهل والأصدقاء.

ونشرت هنا صوراً من كواليس الاحتفال بالخطوبة من دون أن تعلّق عليها، وقد ظهرت فيها نور الزاهد وخطيبها بملابس كاجوال وسط أجواء رومانسية.

يُذكر أن هنا الزاهد تعيش حالياً فترة انتعاشة فنية حيث تنتظر عرض أكثر من عمل سينمائي، خلال الأيام المقبلة، كما انتهت أخيراً من تصوير فيلم Seven Dogs، وهو من تأليف محمد الدباح، وتشارك في بطولته الى جانب: كريم عبد العزيز وأحمد عز وتارا عماد.

ويُعرض لهنا حالياً في دور السينما ثلاثة أفلام: الأول هو “الشاطر” ويشارك في بطولته كلٌ من: أمير كرارة، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، خالد الصاوي…، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

والفيلم الثاني عنوانه “ريستارت”، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وبطولة: تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين.

فيما تظهر هنا الزاهد كضيفة شرف في فيلم “المشروع X، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، وتأليف أحمد حسني وإخراج بيتر ميمي.

