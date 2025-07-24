وفاة رجل بسبب سلسلة معدنية سحبته إلى جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي

تُوفّي رجل الأسبوع الماضي في أمريكا بعدما سحبته “سلسة معدنية كبيرة” كان يرتديها حول عنقه إلى جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي حسبما أفادت الشرطة، ما يسلط الضوء على أهمية التحقق من وجود أي أجسام معدنية قبل الاقتراب من المغناطيسات القوية المستخدمة في أجهزة التصوير الطبي.

وقد تسببت الحادثة في وفاة الرجل البالغ من العمر 61 عامًا، الخميس، بعد يوم من إعلان شرطة مقاطعة ناسو أنه تم سحبه إلى داخل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي داخل مركز “Nassau Open MRI” في بلدة وستباري بولاية نيويورك في جزيرة لونغ آيلاند بالولايات المتحدة.

وأفادت الشرطة في بيان صحفي أن الضحية كان يرتدي “سلسلة معدنية كبيرة حول عنقه، ما تسبب في سحبه إلى داخل الجهاز”، وأدى إلى وقوع “عارض طبي” لم تُفصح عن طبيعته.

ذكرت الشرطة أن دخول الرجل إلى الغرفة “أثناء إجراء الفحص” لم يكن مصرحًا به.

وقد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يُعلن عن وفاته في اليوم التالي. وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال جاريًا.

لم تكشف الشرطة عن هوية الضحية، لكن قناة “News 12 Long Island” المتعاونة مع شبكة CNN، ذكرت أن اسمه كان كيث ماكاليستر، وفقًا لزوجته، أدريان جونز-ماكاليستر، التي صرحت للقناة بأنها هي التي كانت تخضع لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي، إذ قالت وهي تبكي: “أصبح جسده ساكنًا بين ذراعيّ”.

ويُستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي، والذي يُعرف اختصارًا بـ “MRI”، لاكتشاف وتشخيص الأمراض، وفقًا للمعهد الوطني للتصوير الطبي الحيوي والهندسة الحيوية. وتعتمد هذه التقنية جزئيًا على مغناطيسات قوية لتحفيز البروتونات داخل جسم المريض، الذي يتم وضعه داخل الجهاز، ما يتيح للأطباء التقاط صور مفصّلة لتشريح جسم المريض.

“أطفئ هذا الشيء اللعين”

صرحت جونز-ماكاليستر، زوجة المتوفى، أنها كانت تخضع للتصوير بالرنين المغناطيسي لفحص ركبتها، حسبما أخبرت قناة “News 12 Long Island”، وكانت بحاجة إلى المساعدة للنهوض بعد ذلك. وأضافت أنها طلبت من فني التصوير بالرنين المغناطيسي أن يستدعي زوجها لمساعدتها.

وقالت جونز-ماكاليستر: “صرخت باسم كيث، وقلت: كيث، كيث، تعال وساعدني على النهوض”.

وفقًا لما ذكرته قناة News 12، قالت جونز-ماكاليستر إن زوجها كان يرتدي حول عنقه سلسلة تزن 20 رطلاً (حوالي 9 كيلوغرامات) يتدلى منها قفل كبير يستخدمه في تدريبات الأوزان.

وأشارت جونز-ماكاليستر إلى أنه “في تلك اللحظة، قامت الآلة بتدويره وسحبته نحوها، فاصطدم بجهاز الرنين المغناطيسي”. وأضافت أنها والفني حاولا جاهدين سحب زوجها بعيدًا عن الجهاز.

وتابعت: “كنت أقول، ‘هل يمكنك إيقاف الجهاز؟ اتصل بالإسعاف. افعل شيئًا. أوقف هذا الشيء اللعين!'”

الحادثة تسلط الضوء على المخاطر

نظرًا للمخاطر التي تشكلها الحقول المغناطيسية في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، يُطلب من المرضى إبلاغ الأطباء مسبقًا عن أي زراعة طبية تحتوي على مواد معدنية في أجسامهم قبل إجراء التصوير.

تُعد منظمات ضربات القلب، ومضخات الإنسولين، وزرعات قوقعة الأذن بمثابة أمثلة على ذلك، إذ قالت المعاهد الوطنية للتصوير الحيوي والهندسة الحيوية إنه لا يجب بأي حال من الأحوال أن تدخل إلى جهاز الرنين المغناطيسي.

لكن العناصر الموجودة خارج الجهاز تُشكّل مخاطر أيضًا، كما أظهرت مأساة الأسبوع الماضي في وستباري، حيث أن أي شيء مغناطيسي، مثل المفاتيح، أو أسطوانة الأكسجين، يمكن أن يتحوّل إلى مقذوف، ويهدد سلامة أي شخص قريب.

شبكة CNN