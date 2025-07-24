كباشي ينفي اتصالات خارجية.. وتحركات أمريكية مكثفة بشأن السودان

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن تحركات دبلوماسية مكثفة استعدادًا لاجتماع الآلية الرباعية بشأن الأزمة السودانية، والمقرر عقده في 29 يوليو الجاري، وسط جهود أمريكية يقودها مستشار شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مسعد بولس، للتوصل إلى تفاهمات توقف الحرب وتؤسس لمرحلة إعادة الإعمار.

نفي رسمي سوداني بشأن الاتصالات الدولية

رغم هذه التحركات، نفى عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي تلقي حكومته أي اتصال رسمي من جهات خارجية بشأن مناقشات تتعلق بالحرب والسلام، مؤكدًا أن السلطات السودانية تتابع المستجدات بخطة طوارئ تعتمد على تفكير جماعي.

اتصالات أمريكية مباشرة مع مسؤولين سودانيين

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ”الترا سودان” أن مستشار الإدارة الأمريكية أجرى اتصالات مباشرة مع ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السودانية ببورتسودان، لبحث جدول أعمال الاجتماع المرتقب، الذي تشارك فيه كل من قطر، بريطانيا، ومصر.

بداية تقارب سوداني إماراتي برعاية أمريكية

بحسب ذات المصادر، فقد نجحت الاتصالات الأمريكية في تمهيد الأرضية لتقارب محتمل بين السودان والإمارات، في محاولة لاحتواء التوترات الأخيرة التي وصلت حد القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.

الملف الأبرز: وقف تدفق السلاح إلى السودان

تشير التسريبات إلى أن محور النقاش الرئيسي في اجتماعات واشنطن سيكون وقف تهريب السلاح إلى السودان، في وقت تبذل فيه مصر جهودًا دبلوماسية نشطة لعقد اتفاقات مع تشاد وجنوب السودان للحد من استخدام أراضيهم كممرات للأسلحة.

مصر في قلب التحركات الإقليمية

أفادت المصادر بأن القاهرة تجري أيضًا تنسيقًا مع المشير خليفة حفتر في ليبيا لضبط الحدود ومنع تسلل المقاتلين، وقد تم تكليف مصر بدور مركزي داخل الآلية الرباعية في هذا الملف الحساس.

بوادر اختراق دبلوماسي مرتقب

يتوقع مراقبون أن تسفر اجتماعات الآلية الرباعية عن “إعلان مبادئ” يشمل وقفًا فوريًا ومراقبًا لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات، والتزامًا دوليًا بتمويل عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، إلى جانب وضع آلية لمنع تدفق السلاح.

تحركات أمريكية للضغط على الداعمين الإقليميين للدعم السريع

أكدت مصادر دبلوماسية أن واشنطن بدأت في اتخاذ خطوات حثيثة للضغط على بعض الدول الإقليمية التي يُعتقد أنها تزود قوات الدعم السريع بالسلاح، بهدف تجفيف منابع الصراع وتهيئة الأجواء لتسوية سلمية.

إعلان مرتقب من واشنطن في 29 يوليو

من المتوقع أن يختتم اجتماع الآلية الرباعية بإعلان رسمي يركّز على وقف إمدادات السلاح، بوصفها أولوية قصوى لإنهاء الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفتح المجال أمام عملية سلام شاملة ودائمة.

سودافاكس