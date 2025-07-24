إعلان نتيجة امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة المؤجلة ولاية الخرطوم للعام 2024م

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم نتيجة امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة المؤجلة للعام 2024م بنسبة نجاح 90.8%.

وأحرز الطالب إبراهيم حسن إبراهيم محمد من مدرسة الشهيناب المتوسطة الحكومية بمحلية كرري المركز الأول بمجموع 279 مشترك مع 13 طالباً وطالبة.

