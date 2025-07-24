الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إعلان نتيجة امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة المؤجلة ولاية الخرطوم للعام 2024م

0 نشر
هبة علي 0 تبليغ

  • إعلان نتيجة امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة المؤجلة ولاية الخرطوم للعام 2024م 1/2
  • إعلان نتيجة امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة المؤجلة ولاية الخرطوم للعام 2024م 2/2

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم نتيجة امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة المؤجلة للعام 2024م بنسبة نجاح 90.8%.
وأحرز الطالب إبراهيم حسن إبراهيم محمد من مدرسة الشهيناب المتوسطة الحكومية بمحلية كرري المركز الأول بمجموع 279 مشترك مع 13 طالباً وطالبة.

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتيجة امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة المؤجلة ولاية الخرطوم للعام 2024م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا