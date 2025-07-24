نائبة بريطانية تدعو حكومة بلادها إلى ممارسة ضغوط على الإمارات بسبب تورطها في دعم المليشيا المتمردة

دعت النائبة البريطانية كيت أوسامور، الحكومة البريطانية إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على الإمارات، ووُجّهت إلى الإمارات اتهامات موثوقة بتزويد مليشيا الدعم السريع بأسلحة صينية متقدمة، في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.

وذكرت خلال الجلسة البرلمانية البريطانية بعنوان (الوضع الإنساني في السودان)، يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، بالاسم أسلحة مثل القنابل الموجهة GP50A، ومدافع الهاوتزر AH4، التي كانت تُصدَّر سابقًا فقط إلى الإمارات، وتم رصد استخدامها في الخرطوم ودارفور.

‏وأكدت أوسامور أن هذه الانتهاكات تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات حاسمة تشمل دعم آليات العدالة الدولية وضمان المساءلة.

وتحدثت النائبة البريطانية كيت أوسامور في مداخلة قوية بالجلسة عن حجم الكارثة الإنسانية في السودان، مسلّطة الضوء على الجرائم المرتكبة من قبل مليشيا الدعم السريع،المتمردة بما في ذلك المجازر، والتهجير القسري، والعنف الجنسي الممنهج. مشيرة بشكل صريح إلى تورط الإمارات.

سونا