ترأس الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المفوض برئاسة الوزارة صباح الاربعاء الإجتماع التنسيقي لتدشين أنشطة تغيير السلوك المجتمعي تجاه الخدمات الصحية المقدمة عبر المراكز الصحية المستهدفة بحضور ممثل اليونيسف ومنظمة إضافة . وعبر مدير عام الصحة عن شكره وتقديرة لمنظمة إضافة واليونيسف لدعم وتنفيذ المشروع بولاية الجزيرة، مؤكداً إلتزام وزارته بالتنسيف والتعاون الكامل من أجل الوصول لخدمات صحية وتغذوية . من جانبها أوضحت دكتورة سامية عوض مسؤول المشروع أن مشروع المساعدات الصحية والإستجابة لحالات الطوارئ الصحية المنفذ من قبل منظمة إضافة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف بتمويل من البنك الدولي يستهدف 10 ولايات بتوفير التدخلات المتكاملة في مجال الصحة والتغذية وتغيير السلوك المجتمعي والمشاركة المجتمعية . وقالت إن هذه الأنشطة تتركز على التطعيم والرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية وغسل الأيدي وإستخدام محاليل معالجة الجفاف الفموي والناموسيات والحفاظ على النظافة الشخصية وابانت أن المشروع يستهدف الفئات الأكثر ضعفاً خاصة النساء والأطفال وذوي الإعاقة . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر البنك لدولي يمول أنشطة تغيير السلوك المجتمعي تجاه الخدمات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.