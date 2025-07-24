اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال سيدة غسلت 80 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية المصرية تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية. وحيال “إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية” لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والسيارات”. وقدرت تلك الممتلكات بـ “80” مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. بوابة روز اليوسف

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

