مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني يلتقي السفير التركي

التقى مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني، الفريق الركن الصادق إسماعيل محمود، الاربعاء، سفير تركيا لدى السودان فاتح يلدز .
وأشاد مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني، الفريق الركن الصادق إسماعيل محمود بمواقف تركيا الداعمة للسودان في مختلف المجالات، منوهاً إلى دورها الإنساني تجاه الشعب السوداني إبان محنته وتقديم المساعدات الإنسانية والعون له.
ومن جانبه، أوضح السفير التركي، في تصريح صحفي ،أن اللقاء تطرق إلى مجمل التحديات التي تواجه العمل الإنساني، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بجانب أهمية التنسيق المشترك للمنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني في البلدين لتقديم الخدمات والدعم والعون للشعب السوداني.
وأكد السفير التركي أن بلاده ستقدم المزيد من الدعم والعون الإنساني السودان خلال الفترة المقبلة ،لافتاً إلى أن السودان يمر بأكبر كارثة إنسانية مما يتطلب الوقوف بجانبه.
وقال فاتح يلدز، “إن بلاده ستساهم في مرحلة إعادة الإعمار والبناء، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد وصول رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للمساهمة في إعمار السودان، بجانب قيام المنظمات والشركات التركية للعمل في مجال الأعمار خاصة في ولاية الخرطوم” .
وجدد السفير التركي وقوف بلاده مع السودان في المحافل الإقليمية والدولية لتجاوز التحديات التي تمر بالبلاد، بجانب دعم السودان في مختلف المجالات وتقديم العون والمساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
سونا
اسماء عثمان
