أي حراك إقليمي أو دولي لايضع في الاعتبار مصالح الشعب السوداني سوف يكون مرفوضا

لن تهزم إرادة الشعب السوداني وهي الغالبة وأن محاولات الإملائات التي تسعى بعض الأطراف الإقليمية والدولية فرضها عليه وتجاوزه سوف تجد الصدود والمقاومة.

من القوى الوطنية التي وقفت في وجه التآمر الإقليمي الدولي و التي إستخدمت اذرعها الداخلية لفت عضدده وتماسكة ووحدتة والنيل من سيادتة بإشتراطات جديدة تتماشي مع مطامع الرؤية الاستعمارية الحديثة التي تخضع الشعوب بما يتماشى مع رؤيتها وقيمها ونظرتها للحياة والناس.

إن إي حراك إقليمي أو دولي لايضع في الاعتبار مصالح الشعب السوداني سوف يكون مرفوضا وملفوظا وسوف يجد المجابهة من شرفاء بلادي الذين ضحوا من أجله وذادوا عن حياضة ببسالة وثبات، وأن المخرج بيد السودانيين وحدهم وهم من يقررون شؤونهم ومصيرهم والحياة التي يتطلعون إلى العيش فيها بكرامة واحترام وتقدير ذواتهم.

يس محمد آدم جمعه نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية

الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية