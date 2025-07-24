اليوم أعدت استخراج رخصتي للقيادة .. حرصت علي متابعة الإجراءات خطوة بخطوة .. النظام هنا يعمل بكفاءة .. لا مكان ولافرصة لواسطة أو تجاوز المطلوب تنفيذه قبل طباعة الرخصة ..

■ في زمانٍ مضي كانت عبارة تصدق من الضابط المسؤول كافية لمنحك الرخصة وأنت جالس في مكانك تحتسي فنجان قهوة أو كباية شاي ..

■ لم أجد وقتاً لمعاينة ساحة إمتحان الحصول علي الرخصة .. مماعلمته أن الإمتحان العملي تم تقسيمه لخمس نقاط .. كل نقطة أو محور يقوم عليه ضابط يرسل درجة الممتحن إلي مدير الرخصة .. وبطريقة منفصلة عن باقي زملائه .. النجاح في الإمتحان نقطة العبور إلي المرحلة التالية ..

■ في محطة الفحص الطبي هنالك ملاحظة جديرة بالتوقف .. عدد من المتقدمين للحصول علي الرخصة يفشلون في الفحص العام لاختبار المخدرات .. هذا أمر مزعج وجدير بالتوقف عنده .. من يرسبون في إختبار المخدرات من شرائح مختلفة ..شباب ..طلاب .. وشاغلي مهن أخري .. النتيجة الإيجابية تمنع صاحبها من التقديم للحصول علي الرخصة أو تجديدها لمدة 6 أشهر ولايمكن له سحب أورنيك جديد للتقديم إلا من مكان التقديم للمرة الأولي ..

■ دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني .. تحية لقيادة الشرطة السودانية عامة وتحية للإدارة العامة لشرطة المرور بالسودان ..

■ ومع هذا هنالك قضايا ومشاكل تتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة الإتحادية من جهة وولاية الخرطوم من جهة أخري البت فيها بأعجل ماتيسر .. الكثرة الغالبة من مستخرجي رخص القيادة من شريحة السودانيين المقيمين خارج البلاد .. الإجراءات العقيمة تفرض علي هؤلاء العودة إلي السودان لتجديد الرخصة وهو إجراء يمكن أن يتم في السفارات أو القنصليات السودانية بدول المهجر .. مايحدث الآن مضاعفة المشقة علي السودانيين خارج الحدود ممن تفرض ظروف عملهم ضرورة تجديد رخصة القيادة السودانية ..

■ القضية الثانية صعوبة إجراءات الترخيص لعربات ومركبات المواطنين بولاية الخرطوم والتي قرر واليها الهمام سحب كل قوة شرطة مرور ولاية الخرطوم من بورتسودان وتكديسها في منطقة كرري .. قرار يحتاج إلي مراجعة ..أوقفوا المشقة علي المواطنين ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد