معتصم جعفر وآخرون .. رجال يستحقون التكريم ..

■ الإنتصار الساحق لفريق الهلال مساء أمس علي نده التقليدي المريخ والذي جدد أحزان عشاق الفانلة الحمراء عام 1996 .. هذا الإنتصار الهلالي سيضع جماهير وإدارة المريخ أمام شاشة المقولة التاريخية لنجم وأيقونة برشلونة الرسّام إنيستا والذي قال أمسية هزيمة مذلة للبارسا أمام الريال حيث كتبت تلك الهزيمة نهاية موسم صفري وكارثي لبرشلونة .. أمسيتها قال إنيستا والحزن يعتصره : ( في الأوقات العصيبة علينا أن نحسب من واحد إلي عشرة .. ثم ننتظر قليلاً لنري كيف ستمضي الأمور )..

■ و( عشرة إنيستا) يمكن أن تكون 10 أيام أو10 أشهر أو10 سنوات .. وهي مدة كافية لترميم وتضميد جراح الهزيمة .. ثم النهوض من جديد ..

■ عند النظر إلي النصف الملئ من أرضية الملعب نجد أن المنتصر الحقيقي هو الشعب السوداني عامة والجمهور الرياضي خاصة .. النجاح الذي حصده الجميع مساء أمس أن دوري النخبة بلغ ختامه علي أكمل وجه .. حصدنا أكثر من جائزة وأحرزنا أكثر من هدف .. الأندية السودانية حملت شارة التمثيل في البطولات القارية .. هذا نجاح يضاف إلي الجهد الوطني المخلص الذي بذله الإتحاد السوداني لكرة القدم بقيادة الدكتور معتصم جعفر وأركان قيادة الإتحاد أثبت بياناً بالعمل أن كرة القدم ليست مجرد جِلْد مُدّور كما يصفها عصام الشوالي .. كرة القدم تقوم مقام الوطن .. الأرض .. التراب.. الهوية والإنتماء عندما تكون كل هذه (الأشياء التي لاتُشْتَري) محل تهديد مثلما حدث لبلادنا يوم 15 أبريل عند بدء الحرب وأيامها التالية ..

■ بعث الإتحاد السوداني لكرة القدم الروح الوطنية في دواخل السودانيين .. صار شعار الفريق القومي السوداني وشعارات الفرق السودانية المشاركة في البطولات الخارجية.. صارت ملاذاً لأهل السودان والذين توحدوا خلف أندية وفرق كرة القدم كما لم يتوحدوا خلف أي فريق في تاريخهم القريب والبعيد ..

■ أقل ماقدمته القاعدة الرياضية في السودان أنها باركت بالحب كله عودة مجموعة معتصم جعفر لعهدة جديدة .. وما يستحقه إتحاد معتصم جعفر ورفاقه أن يتم تكريمهم تكريماً يليق بثُلّة من أبناء الوطن خدموا بلادهم في مجال كان حتي وقت قريب بنظر الكثيرين مجرد كرة يتداولها 22 لاعباً في مستطيل أخضر أو أغبر ..لكنها صارت اليوم سفارة ووطن وهوية يخلب الألباب ويسحر العقول .. إنها كرة القدم أحد عجائب هذا الزمان ..

■ شكراً معتصم جعفر والذين معه .. أنتم رجال تستحقون الاحترام ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد