شاهد بالفيديو.. الفنان حسين الصادق يحتد مع جمهوره خلال حفل بالسعودية: (عيب منكم الكلام دا وما تسحروا حفلتكم الجميلة)

خرج الفنان السوداني, الشاب حسين الصادق, عن طوره وذلك خلال إحيائه حفل غنائي للجالية السودانية, بمنطقة “حائل”, بالمملكة العربية السعودية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شعر المطرب الملقب بالدكتور بالغضب بعد أن شهد الحفل مشادة بين بعض معجبيه وجمهوره في الحفل. الفنان حسين الصادق, خاطب المتسببين في المشادة بقاعة الحفل قائلاً: (عيب منكم الكلام دا وما تسحروا حفلتكم الجميلة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

