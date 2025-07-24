نشرت سيدة الأعمال السودانية, الشهيرة ومتعهدة الحفلات المعروفة هبة كايرو, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي, وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أثارت هبة كايرو, ضجة واسعة بعد ظهورها بأزياء مثيرة عبارة عن فستان بأكمام قصيرة. جمهور مواقع التواصل سخر من إطلالة سيدة الأعمال, بينما تغزل متابعيها ووصفوا إطلالتها بالأنيقة, حيث كتبت أحدى صديقاتها: (فستان جميل يا وحش الكون). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال السودانية هبة كايرو تثير ضجة واسعة بعد ظهورها بأزياء مثيرة للجدل في أحدث إطلالة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.