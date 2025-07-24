شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تتبرأ من إبن أخيها أثناء إحيائها حفل حضره جمع غفير من الرجال

- 1/2
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنانة الشابة فهيمة عبد الله, ظهرت من خلاله وهي تغني في حفل خاص.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر أحد الشباب بالمسرح الذي كانت تغني فيه المطربة وهو يؤكد لأحد الحاضرين أن فهيمة, “عمته” شقيقة والده.
المطربة أكدت صحة حديث الشاب لكنها مازحته قائلة: (نعم أنا عمته لكن متبرية منه) وسط ضحكات الشاب والحاضرين من أعلى المسرح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
