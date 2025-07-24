شاهد بالصورة والفيديو.. جماهير الهلال بالدامر تحمل “نعش” المريخ وتطوف به سوق المدينة

واصلت جماهير الهلال السوداني, سخريتها من الغريم التقليدي نادي المريخ وذلك بعد الفوز الكاسح للأزرق على المريخ, برباعية نظيفة كفلت له الفوز ببطولة دوري النخبة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن السخرية التي بدأت بعد إطلاق صافرة النهاية, إنطلق من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الواقع. حيث حملت جماهير الهلال, بمدينة الدامر, “نبش” على “عنقريب”, عليه علم المريخ, وطافت الجماهير بـ(النبش) سوق مدينة الدامر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

