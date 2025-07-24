أثارت المطربة السودانية, منى ماروكو, ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك على مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ماروكو, ظهرت وهي تغني في حفل زواج خاص أقيم بإحدى الولايات السودانية, حضره عدد كبير من المعازيم. المطربة المثيرة للجدل أهانت المعازيم الذين تجمهروا حولها وقالت: (الدنيا سخانة والأمراض لافة ما تجوا تتلصقوا جنب الفنانة والناس العاوزة تنقط الواحد ما يجي شايل 100 ألف ويخت مليون ملف). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المطربة منى ماروكو تهين “المعازيم” في حفل خاص بالسودان: (الدنيا سخانة والأمراض لافة ما تجوا تتلصقوا جنب الفنانة والناس العاوزة تنقط الواحد ما يجي شايل 100 ألف ويخت مليون ملف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.