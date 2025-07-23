سفير السودان بالقاهرة يلتقي عدد من مديري الجامعات السودانية في القاهرة

استقبل السفير الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي – سفير جمهورية السودان بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء ، وفد من مديري الجامعات السودانية وذلك في مقر السفارة الجديد بالقاهرة الجديدة.واستعرض السفير عدوي جهود السفارة في تعزيز التعاون بين السودان ومصر في قطاعات التعليم العام والعالي والبحث العلمي ، مشيدا بإسهامات الجامعات السودانية في القضايا الوطنية وقدرتها على الإسهام بشكل متميز في عملية اعادة الإعمار .وجدد السفير عدوي التزام السفارة بتسهيل تشبيك الجامعات السودانية بنظيراتها من الجامعات المصرية، مؤكدا على ضرورة تفعيل آليات كورش العمل والملتقيات لتسهيل تبادل الخبرات والتجارب وآفاق التعاون بين البلدين في ذلك القطاع الرائد .وعبر السفير عدوي عن تقديره لمجتمع التعليم العام والعالي مؤكدا ان تلك الفئات ظلت دوما على العهد عبر مساعيها المتواصلة في تأهيل الطلاب والطالبات بما يتوافق مع الاحتياجات والتطلعات الوطنية .واستعرض السفير عدوي مشاريع البعثة وتواصلها مع عدد من المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة ، مشيرا إلى الخطة الطارئة لدعم قطاعات الثقافة والتعليم والإعلام والتي أعدتها منظمة اليونسكو وتم اجازتها من قبل اجهزة المنظمة، وحتمية تأمين إسهام لمجتمع التعليم العالي في الاستفادة من الاهتمام الدولي المتنامي والأطروحات الإيجابية التي أبدتها المنظمة . وعبر السادة مديري وممثلي الجامعات السودانية عن تقديرهم لمبادرة السفارة ، مجددين التأكيد على استعدادهم لتقديم شتى سبل الدعم لانجاح اي مبادرات تقودها السفارة تسهم في عملية اعادة إعمار قطاعات التعليم والبحث العلمي .حضر اللقاء السيد السفير / عمر الفاروق سيد كامل – نائب رئيس البعثة، وعدد من السادة المستشارين بالسفارة .