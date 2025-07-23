كسلا تستضيف الاجتماع التنسيقي لمديري هيئات الاذاعة والتلفزيون الولائية

- 1/2
امتدح والي ولاية كسلا اللواء الركن معاش الصادق محمد الازرق لدى مخاطبته الثلاثاء باستوديوهات فضائية كسلا الاجتماع التنسيقي الأول لمديري هيئات الاذاعة والتلفزيون بالولايات، بحضور مدير عام الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون الاستاذ ابراهيم البزعي، امتدح ادوار الإعلام بكل وسائطه في دعم القوات المسلحه والقوات المساندة في معركة الكرامه علاوة على جهودهم في دحض الشائعات ومجابهة الهجمة الشرسة من قبل الإعلام المعادي.
و أعرب عن امتنانه باختيار كسلا لانعقاد الاجتماع التنسيقي واصفا اياه بالخطوة الممتازة للتفاكر ونقل التجارب وتوحيد الرؤى.
وقال الوالي ان الإعلام رسالة ومسؤولية وان معركتة لا تقل شرفا عن الدفاع ومعركة البناء والتعمير .
واشاد مدير عام الهيئة العامة للاذاعه والتلفزيون الاستاذ ابراهيم البزعي بمبادرة الهيئة الولائية بكسلا لانعقاد الاجتماع التنسيقي الاول للهيئات الولائية.
وقال ان الاجتماع يهدف لترقية الرسالة الإعلامية ورصانتها، مؤكدا اهتمام الهيئة العامة بافراد مساحات للهيئات الولائية في برامج التدريب الداخلي والخارجي.
