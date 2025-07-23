والي الخرطوم يعتمد نتيجة إمتحانات الشهادة المتوسطة للعام ٢٠٢٤م ومدير عام التعليم يؤكد أن النتيجة جيدة ومشرفة

تسلم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم نتيجة إمتحانات الشهادة المتوسطة للعام ٢٠٢٤ من المدير العام لوزارة التربية والتعليم دكتور قريب الله محمد احمد

واعتمد الوالي النتيجة تمهيداً لإعلانها في مؤتمر صحفي يوم يوم غد الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحا بمباني الوزارة بالخرطوم بحري وسيحضر اعلان النتيجة لفيف من التربويين وأولياء الأمور وبعض التنفيذيين على مستوى الولاية. وطمأن مدير عام وزارة التربية والتعليم أولياء أمور الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بأن النتيجة مشرفه وتتناسب مع المجهودات التي قامت بها الأسر لتعليم ابناءهم وبناتهم رغم الظروف التي تمر بها الولاية شاكرا كل الذين أسهموا في قيام الامتحانات لهذا العام.

إعلام ولاية الخرطوم

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

