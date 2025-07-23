أحمد هارون: نعمل على إعادة الإعمار الشامل بعد الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الحرب

حرب السودان قال مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، أحمد هارون إننا نعمل على إعادة الإعمار الشامل بعد الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الحرب، ونسعى إلى تحقيق التحوّل الرقمي الكامل، وقد تم استعادة 90% من ملفات العاملين المفقودة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع إنتاجية جديدة في ولايات آمنة. الجزيرة – السودان

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