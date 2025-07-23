زيارة تفقدية لصندوق الدواء الدائري بمحلية بحري وطمأنة المواطنين باستقرار الإمداد

قام المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم، د. فتح الرحمن محمد الأمين، بزيارة تفقدية لصندوق الدواء الدائري بمحلية بحري الثلاثاء، يرافقه كل من د. أحمد البشير مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، والأستاذ كمال محمد عثمان مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية، والأستاذ عبد العظيم عيدروس المدير التنفيذي لمكتب المدير العام. وكان في استقبال الوفد مدير صندوق الدواء الدائري، د. حافظ أحمد محمد، وعدد من إدارات الصندوق.

جاءت الزيارة للوقوف على حجم الدمار الذي طال الصندوق جراء الاعتداءات والتخريب الذي تعرض له من قبل المليشيات المتمردة، حيث أوضح د. حافظ أن هذه المنشأة تعد إرثاً صحياً تم بناؤه قبل نحو ربع قرن بجهود وطنية خالصة، وقد لحقت بها أضرار جسيمة شملت الحرق والتدمير، مقدراً حجم الخسائر المالية بأكثر من 10 ملايين يورو.

وأشار إلى جهود الصندوق في إعادة الإعمار، حيث تمت إعادة الكهرباء والمياه، وتأهيل بعض المباني الإدارية والمخازن، مع استمرار أعمال النظافة في بقية المواقع.

وأكد أن الصندوق يعد ركيزة استراتيجية في تأمين الإمداد الدوائي لولاية الخرطوم، وكان يزود 895 صيدلية موزعة على المحليات، مع تغطية وصلت حاليا إلى 85% في محلية أم درمان، ويجري العمل على تغطية باقي المحليات.

وفي كلمته، أوضح د. فتح الرحمن أن الصندوق يمثل محوراً أساسياً في توفير الأدوية، خاصة في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ويمثل أداة مهمة في مواجهة تحديات فصل الخريف، مثل الإسهالات المائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمنظمات الدولية.